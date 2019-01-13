Оккупанты пообещали отвезти больного политзаключенного Бекирова в больницу – Денисова

Российская сторона утверждает, что страдающий от диабета Эдем Бекиров имеет приборы для измерения уровня сахара в крови непосредственно в камере СИЗО.

Так называемый руководитель Федеральной службы исполнения наказаний в оккупированном Крыму пообещал, что в понедельник удерживаемого в СИЗО больного украинского активиста Эдема Бекирова отвезут в больницу.

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Об этом в Facebook сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, которая провела разговор с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой.

«После нашей последней беседы, она [Москалькова] узнала в каких условиях сейчас содержится крымский татарин, инвалид первой группы Эдем Бекиров, имеющий ряд заболеваний. По словам российского Омбудсмена, больной диабетом Эдем Бекиров имеет экспресс-приборы для измерения уровня сахара в крови непосредственно в камере, а также обеспечен всем необходимым», - отметила Денисова.

Кроме того, Москалькова предоставила украинскому омбудсмену справку о том, что к Бекирову в Симферопольское СИЗО недавно наведывались представители «общественной наблюдательной комиссии Крыма».

«Они сообщили, что Эдема Бекирова удерживают в чистой камере, вместе с ним находится еще один задержанный, который "оказывает ему помощь, когда это нужно". Передачи от родных, по их словам, он получает», - указала уполномоченный Рады.

«По моей просьбе Татьяна Москалькова уже поговорила с "руководителем" Федеральной службы исполнения наказаний в Крыму и он пообещал, что в понедельник Эдема Бекирова отвезут в больницу для проведения необходимых медицинских обследований, а также предоставят всю необходимую медпомощь», - сообщила Денисова.

Москалькова также рассказала Денисовой о состоянии украинца, политзаключенного Станислава Клиха.

«Со слов Москальковой, Уполномоченный по правам человека Челябинской области сообщила ей, что Станиславу сделали все необходимые анализы и диагноз рака, который он подозревает у себя, не подтверждается. Буду обращаться к консулу для проверки этой информации», - заявила омбудсмен.

Как сообщал УНИАН, 12 декабря российские силовики задержали на админгранице с оккупированным Крымом крымскотатарского общественного активиста Бекирова. Мужчину вывезли в здание ФСБ в Симферополе. Бекирова обвиняют в хранении, распространении и транспортировке более 10 килограммов тротила и 190 боевых патронов.

Эдем Бекиров болеет сахарным диабетом, у него ампутирована нога. Дочь Элеонора Бекирова сообщила, что недавно ее отцу сделали сложную операцию на сердце, поэтому она обеспокоена его здоровьем. Позже она сообщила, что ее отец находится в тяжелом состоянии, ему не оказывают медицинской помощи.

13 декабря так называемый «суд» в Симферополе назначил Бекирову меру пресечения в виде содержания под стражей в СИЗО до 11 февраля 2019 года.