Оккупанты не оказывают медицинскую помощь арестованному активисту Бекирову - адвокат

По словам адвоката, запас лекарств у Бекирова остался на один день.

Арестованному оккупантами крымскотатарскому активисту Эдему Бекирову, который болеет сахарным диабетом, не оказывают медицинской помощи со дня ареста 13 декабря.

Об этом сообщает "Крым.Реалии" со ссылкой на адвоката Алексея Ладина.

«С 13 декабря ему не сделали ни одной перевязки ампутированной ноги, хотя, согласно рекомендациям врача, таких перевязок ему должны делать 2-3 в день... С 13 декабря он увидел врача только раз – вчера. Врач вызвала его к себе, опросила и даже не осматривала. Соответственно, она хотела, чтобы он снял бинт с ампутированной ноги. Но так как перевязочного материала нет – он отказался это делать, потому что в итоге будет открытая рана. Соответственно, никакой медицинской помощи ему не оказывается, а все лекарства, которые у него были с собой, он употреблял», – сообщил Ладин.

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По словам адвоката, запас лекарств у Бекирова остался на один день.

«Родственники передали ему очередную порцию (лекарств – ред.). У него закончились таблетки, которые он принимает в связи с сахарным диабетом, и сейчас ему медсанчасть предоставила некий аналог этих таблеток, но насколько он объяснил – это не то, что ему нужно», – рассказал Ладин.

Ладин отметил, что, несмотря на состояние здоровья Эдема Бекирова, его поместили в общую камеру.

«Мы зарегистрировали жалобу прокурору по надзору за законностью в исправительных учреждениях. Одна из основных позиций в жалобе - это то, что болезни, которые имеет Эдем Бекиров, входят в список тех, наличие которых не позволяет избирать меру пресечения в виде содержания под стражей», – добавил Ладин.

Как сообщал УНИАН, 12 декабря крымскотатарского общественного активиста Бекирова российские силовики задержали на админгранице с оккупированным Крымом и вывезли в здание ФСБ в Симферополе. Бекирова обвиняют в хранении, распространении и транспортировке более 10 килограммов тротила и 190 боевых патронов.

Дочь Бекирова Элеонора сообщила, что недавно ее отцу сделали сложную операцию на сердце, поэтому она обеспокоена его здоровьем. Позже она сообщила, что ее отец находится в тяжелом состоянии, ему не оказывают медицинскую помощь.

13 декабря так называемый «суд» в Симферополе назначил Бекирову меру пресечения в виде содержания под стражей в СИЗО до 11 февраля 2019 года.