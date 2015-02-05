Заместителем министра юстиции Украины стал соратник Саакашвили
Кабинет министров Украины назначил Гию Гецадзе на должность заместителя министра юстиции распоряжением правительства №66 от 4 февраля 2015 года.
Ранее министр юстиции Украины Павел Петренко сообщил, что на руководящие должности в Минюсте будут назначены четыре бывших гражданина Грузии, пишет ZN.UA.
По словам министра, Гецадзе и члены его команды подали соответствующие документы на получение украинского гражданства и в ближайшее время состоится заседание комиссии при президенте Украины. После получения гражданства они будут официально назначены на соответствующие должности.
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Петренко сообщил, что Гецадзе будет курировать вопросы по антикоррупционной политике, реформирование Государственной исполнительной службы и Государственной регистрационной службы.
Ранее Гецадзе был уполномоченным президента Грузии в регионе Имерети, губернатором западной Грузии. Впоследствии он был деканом юридического факультета университета Ильи в Тбилиси.