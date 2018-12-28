В разведке не видят оснований для увольнения Семочко после скандала с гражданством РФ у его родственников

По словам главы внешней разведки, в соответствии с требованиями действующего законодательства правовые основания для увольнения или отстранения Семочко от выполнения служебных обязанностей отсутствуют.

Председатель Службы внешней разведки Украины Егор Божок не видит оснований для освобождения или отстранения своего первого заместителя Сергея Семочко после того, как Служба безопасности подтвердила российское гражданство его родственников.

Об этом говорится в ответе Службы внешней разведки на информационной запрос УНИАН.

В частности, УНИАН попросил дать разъяснения, не намерен ли Глава Службы внешней разведки Украины в связи с подтвержденной информацией о российском гражданстве родственников первого заместителя председателя Службы внешней разведки Украины Сергея Семочко лишить его допуска к государственной тайне, отстранить его от выполнения служебных обязанностей и рекомендовать президенту уволить Сергея Семочко с занимаемой должности.

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В ответе СВРУ отмечается, что Службой внешней разведки Украины рассмотрен запрос на информацию относительно отдельных вопросов организации деятельности первого заместителя председателя СВРУ Сергея Семочко.

«Сообщаю, что согласно статей 22 и 26 Закона Украины «О государственной тайне» допуск к государственной тайне и его отмена относится к исключительной компетенции СБУ», - отметил Божок.

«Сейчас в соответствии с требованиями действующего законодательства правовые основания для увольнения или отстранения вышеуказанного лица от исполнения служебных обязанностей отсутствуют», - заявил председатель СВРУ.

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Как сообщал УНИАН, 3 октября НАБУ по материалам журналистского расследования в отношении первого заместителя главы Службы внешней разведки Семочко зарегистрировало уголовное производство по ч. 3 ст. 368-2 (незаконное обогащение) Уголовного кодекса Украины. В частности, журналисты программы «Наши ДГроши с Денисом Бигусом» провели расследование и выяснили, что Семочко владеет недвижимостью стоимостью более 200 млн грн, а у членов его семьи - российское гражданство и бизнес в Крыму. Кроме того, согласно расследованию, во время работы Семочко в контрразведке от фармацевтических компаний требовали взятки.

Шевченковский районный суд Киева 28 ноября удовлетворил ходатайство следователя, в котором говорилось, что согласно данным Департамента контрразведки СБУ, гражданская жена Семочко и ее дочь имеют гражданство РФ. В ходатайстве следователя указывалось, что для установления обстоятельств возможного совершения Семочко как лично, так и через своих родственников государственной измены, необходимо получить подробную информацию о связи их абонентских номеров телефонов у оператора мобильной связи «Киевстар».

Справка УНИАН. Президент указом от 31 июля 2018 г. назначил Семочко первым заместителем председателя Службы внешней разведки, уволив его с должности начальника Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области, которую тот занимал с 3 мая 2017 г.