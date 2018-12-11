Контрразведка подтвердила российское гражданство у родственников разведчика Семочко

Суд предоставил разрешение правоохранителям получить доступ к информации о мобильной связи Семочко и его родственников в период с 1 января 2014 года по 23 ноября 2018 года.

Департамент контрразведки Службы безопасности Украины подтвердил наличие гражданства Российской Федерации у родственников первого заместителя председателя Службы внешней разведки Сергея Семочко.

Об этом говорится в тексте постановления Шевченковского районного суда Киева от 28 ноября о предоставлении доступа к телефону Семочко и его семьи, обнародованном в Едином государственном реестре судебных решений 10 декабря.

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В решении суда отмечается, что основанием для внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований стало заявление председателя правления одной общественной организации от 4 октября 2018 года о том, что "журналист установил факты, которые могут свидетельствовать о связи первого заместителя главы Службы внешней разведки Украины через его семью с иностранным государством агрессором - Российской Федерацией, которая может финансировать указанное должностное лицо с целью получения информации от него".

В этой связи сказано, что согласно полученной информации от Департамента контрразведки Службы безопасности Украины, гражданская жена Семочко и ее дочь имеют гражданство Российской Федерации.

В ходатайстве следователя говорилось, что для установления обстоятельств возможного совершения Семочко как лично, так и через своих родственников государственной измены, необходимо получить подробную информацию о связи их абонентских номеров телефонов у оператора мобильной связи «Киевстар».

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Суд удовлетворил ходатайство следователя о предоставлении разрешения на временный доступ к документам, содержащие информацию о мобильной связи, абонентов, предоставление телекоммуникационных услуг, в том числе получение услуг, их длительности, содержания, маршрутов передачи за период с 1 января 2014 года по 23 ноября 2018 года.

Как сообщал УНИАН, 3 октября НАБУ по материалам журналистского расследования в отношении первого заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочки зарегистрировало уголовное производство по ч. 3 ст. 368-2 (незаконное обогащение) Уголовного кодекса Украины. В частности, журналисты программы «Наши Гроши с Денисом Бигусом» провели расследование и выяснили, что Семочко владеет недвижимостью на более 200 млн грн, а у членов его семьи - российское гражданство и бизнес в Крыму. Кроме того, согласно расследованию, во время его работы в контрразведке с фармацевтических компаний требовали взятки.

Служба безопасности в рамках начатого по заявлению журналиста Дениса Бигуса уголовного производства по статье "государственная измена" проверяет опубликованную в СМИ информацию относительно бывшего сотрудника СБУ Сергея Семочки.