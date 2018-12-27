Россия полностью ответственна за срыв освобождения заложников в 2018 году – Геращенко

Российская сторона не дала официальных ответов на десятки предложений Киева относительно освобождения украинцев.

Российская Федерация и ее ставленники на временно оккупированной части Донбасса несут полную ответственность за срыв освобождения заложников и политических заключенных.

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Об этом в Facebook написала первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко, напомнив, что ровно год назад состоялся обмен заложниками и были освобождены 74 украинца.

"Мы делали все возможное, чтобы 27 декабря 2018 года повторить прошлогодний успех и вытащить других. Вина за сорванное нынешнее освобождение - полностью на РФ и их марионетках, которые даже не дали официальных ответов на десятки предложений Украины в этом году, на наш призыв забрать из украинских тюрем осужденных россиян и отдать наших. Мы делали десятки предложений в год. Мы готовы были к самому широкому компромиссу", - заявила Геращенко.

Она отметила, что украинская сторона передавала списки заложников и политзаключенных на переговорах в Минске, через омбудсменов, по линии МИД, через специального представителя Государственного департамента США по делам Украины Курта Волкера, президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, церковь, «нормандский формат», политических советников президентов.

"Президент Порошенко дважды летом говорил по телефону с Путиным. По одному вопросу - Сенцов, другие заложники и политзаключенные", - отметила Геращенко.

Геращенко добавила, что ей больно из-за того, что не удалось освободить украинцев.

"Несмотря на все давление мира, не забрали Сенцова и Сущенко, несмотря на все наши усилия, до сих пор не забрали наших из тюрем оккупированного Донецка и Луганска. Но не опускаем руки. Таков мой принцип. Хотя иногда, особенно после встреч с семьями заложников, чувствуешь такое моральное истощение, что хочется все бросить", - сообщила Геращенко.

Как сообщал УНИАН, 27 декабря 2017 года на Донбассе состоялся обмен заложников. Украина отдала 233 осужденных, которые были задержаны в связи с войной на востоке и отбывали наказание в украинских тюрьмах, в обмен на 74 украинских заложника. Среди освобожденных украинских заложников - 32 военных и 41 гражданский.

Вчера, 26 декабря 2018 года, Геращенко сообщила, что РФ не отвечает на предложение Украины относительно обмена заложников и политзаключенных перед Рождеством. Украинская сторона хочет осуществить обмен 22 осужденных россиян на 22 украинских политзаключенных и 72 сепаратистов на 19 украинских заложников, которых удерживают на оккупированных территориях Донбасса. Украинская сторона инициировала на 27 декабря видеоконференцию участников гуманитарной группы ТКГ для обсуждения вопроса обмена заложниками 5 января.