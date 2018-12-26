РФ не отвечает на предложение Украины по обмену заложниками перед Рождеством - Геращенко

Украинская сторона хочет обменять 22 осужденных россиян на 22 украинских политзаключенных и 72 сепаратистов на 19 украинских заложников с оккупированного Донбасса.

Российская Федерация не отвечает на предложение Украины об осуществлении обмена заложников с оккупированного Донбасса и украинских политических заключенных из российских тюрем в начале 2019 года, перед православным Рождеством.

Об этом в Facebook сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко.

"Украинская сторона в ТКГ предложила провести 27 декабря видеоконференцию гуманитарной группы, чтобы еще раз попытаться сблизить позиции в вопросе освобождения заложников. Мы передали конкретные предложения, списки и предложили осуществить большое освобождение в формате 22-22, 39-11 и 33-8 5 января, накануне Рождества. До сих пор мы не получили никакого ответа от РФ и представителей ОРДО", - сообщила она.

Геращенко констатировала, что украинская сторона ожидала более активной и конструктивной позиции от координатора ОБСЕ в гуманитарной подгруппе посла Тони Фриша. "Он предложил провести конференцию 29 декабря, а не 27 декабря (мы согласны на 29 декабря, конечно, но от представителей ОБСЕ ожидаем более заинтересованной позиции и большей инициативы в решение гуманитарных вопросов)", - добавила она.

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В то же время Геращенко сообщила, что представители ОРЛО прислали письмо, в котором отказались от проведения видеоконференции.

"Также вынуждена отметить, что РФ и ее представители все эти годы не дали ни одного письменного ответа на украинские предложения. Только устно отвечают на группе, что "нас там нет" и это "гражданская война". Понимаю, почему они не дают письменных ответов - не хотят оставлять никаких документов, но это не освободит РФ от ответственности за развязывание войны и невыполнение Минских соглашений", - заявила Геращенко.

Также она сообщила, что обратилась к представителю Украины в ТКГ Евгению Марчуку, чтобы 27 декабря во время видеоконференции подгруппы ТКГ по вопросам безопасности он также поднял вопрос перед РФ и ОБСЕ о необходимости проведения видеоконференции гуманитарной подгруппы с одним вопросом - освобождение заложников. "Мы готовы говорить о разных форматах, обсудить каждую фамилию, сделать все для сближения позиций и освобождения задержанных. Было бы очень правильно и гуманно освободить всех до Рождества, до 7 января 2019 года", - заявила она.