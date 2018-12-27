Большинство украинцев против раздачи гречки и денег избирателям – опрос

Лишь 15% респондентов положительно относятся к ситуации, когда во время выборов некоторые политики «помогают материально» избирателям.

Большинство опрошенных украинцев (58%) выступают против такого вида агитации политиков, как «материальная помощь».

Об этом говорится в переданных УНИАН результатах опроса Социологической группы «Рейтинг» в рамках спецпроекта «Портреты регионов».

«15% респондентов положительно относятся к ситуации, когда во время выборов некоторые политики помогают материально избирателям. 23% занимают нейтральную позицию в этом вопросе. В то же время большинство (58%) - против такого вида агитации», - говорится в результатах исследования.

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При этом относительно больше тех, кто положительно или нейтрально относится к материальной помощи кандидатов на выборах, в Кировоградской, Хмельницкой, Черниговской и Одесской областях, меньше всего - в Тернопольской.

По мнению респондентов, вероятность фальсификаций на выборах президента на общеукраинском уровне выше (51%), чем в области (41%) или в их городе/селе (35%).

Еще около трети допускают незначительные фальсификации на всех уровнях. Больше всего тех, кто ожидает значительных нарушений на предстоящих выборах на всех уровнях, на Днепропетровщине, также чаще других допускают фальсификации на уровне региона в Винницкой и Одесской областях.

*** Социологической группой «Рейтинг» в рамках проекта «Портреты регионов» с 16 ноября по 10 декабря был проведен опрос среди граждан Украины в возрасте от 18 лет во всех областях Украины и г. Киеве (за исключением оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым).

В исследовании методом личного интервью было опрошено 40 тыс. респондентов (по 1600 в каждой области). Выборка репрезентативна по типу поселения, возрастной и гендерной структуре каждой области. Погрешность на уровне каждой отдельной области составляет не более 2,4%, на уровне Украины - не более 0,5%.