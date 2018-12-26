Порошенко готов продлить отдельные запреты военного положения в Украине

Президент считает установленные ограничения «абсолютно оправданными».

Президент Украины Петр Порошенко заявил о поддержке действия ограничительных мер Государственной пограничной службы, которые были введены во время военного положения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил во время заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины.

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«Пограничников так много критиковали, но все их действия были признаны абсолютно оправданными, и я прошу, Петр Александрович (председатель ГПСУ Петр Цигикал - УНИАН), внести предложение о продлении тех мер, которые не напрямую связаны с военным положением, но если вы определите необходимость продления ряда мер, я как президент и, уверен, члены СНБО поддержат ваши предложения», - заявил он.

Как сообщал УНИАН, 30 ноября председатель ГПСУ Петр Цигикал заявил, что в связи с введением военного положения в 10 областях гражданам мужского пола из РФ в возрасте от 16 до 60 лет ограничен въезд на территорию Украины.

Военное положение в 10 областях, расположенных вдоль российской границы и приднестровского участка украинско-молдавской границы, а также вдоль побережья Черного и Азовского морей длилось 30 суток с 26 ноября по 26 декабря 2018 года.