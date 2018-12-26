Военное положение в Украине: СНБО собрался на заседание (видео)

26 декабря в 14.00 в Украине завершается действие военного положения, введенного на 30 суток в Украине.

В 14:00 началось заседание Совета национальной безопасности и обороны под председательством президента Украины Петра Порошенко.

Участники заседания обсудят вопросы, связанные с военным положением.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 26 декабря, в 14.00 в Украине завершается действие военного положения, введенного на 30 суток 26 ноября с 14.00.

После нападения России на украинские корабли в районе Керченского пролива с 26 ноября на 30 суток было введено военное положение в 10 областях Украины, расположенных вдоль российской границы и приднестровского участка украинско-молдавской границы, а также вдоль побережья Черного и Азовского морей.