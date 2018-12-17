МИД Украины жестко ответил на заявления Лаврова о "провокации" вблизи Крыма

По данным МИД, за последние два месяца количество российских танков на украинской границе увеличилось на 300 единиц.

Министерство иностранных дел Украины прокомментировало заявление министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова о провокации вблизи админграницы с оккупированным Россией Крымом.

Об этом говорится в комментарии, опубликованном на сайте МИД.

"Российская дипломатия превратилась в орудие лжи Кремля, обвиняя Украину в "подготовке провокаций", - отметили в МИД.

"Но это - очередная информационная операция. На самом деле, это Россия развернула на границе с Украиной более 80 тыс. войск в полной боевой готовности, разместила ракетные комплексы "Искандер", передислоцировала на территорию Крыма 100 боевых самолетов нового типа Су-27 и Су-30, которые способны действовать на всей глубине черноморского региона и почти всей территории Украины", - говорится в сообщении.

По данным МИД, за последние два месяца количество российских танков на украинской границе увеличилось на 300 единиц.

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"25 ноября 2018 года Москва совершила открытые акты вооруженной агрессии возле Керченского пролива и Черного моря. Теперь министр Лавров пугает Украину и международное сообщество «провокациями», ища пропагандистско-дипломатическое прикрытие милитаризации Россией оккупированного Крыма, Донбасса и развертыванию на границах Украины своего наступательного потенциала. Очередная ложь РФ сегодня будет опровергнута одобрением резолюции ГА ООН «Проблема милитаризации АР Крым и г.Севастополь (Украина), а также частей Черного и Азовского морей»", - добавили в МИД.

В министерстве отметили, что суверенитет Украины над Крымом и Донбассом будет возвращен не военным, а политико-дипломатическим и международно-правовым путем.

Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что по данным, которые якобы имеет российская сторона, со стороны Украины на последнюю декаду декабря планируется вооруженная провокация вблизи административной границы рядом с оккупированным Россией Крымом.