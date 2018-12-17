В РФ готовятся к "провокациям" Украины в конце года и грозятся "ответом"
В Министерстве иностранных дел России перенесли «провокации» Украины на российско-украинской границе на конец декабря и пообещали ответ «мало не покажется».
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире радио «Комсомольская правда».
«Дополнительная информация, которая у нас появилась и которой мы склонны верить, что на последнюю декаду декабря Порошенко планирует вооруженную провокацию и на границе с РФ, на границе с Крымом», - сказал Лавров.
По его мнению, также "провокации" Украины в районе Керченского пролива продолжатся.
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В тоже время, он объявил, что Россия готова дать «ответ», что «мало не покажется».
«Он (Порошенко - УНИАН) получит ответ, мало не покажется, я вас уверяю», - заявил Лавров.
Также он объявил, что провокацию на границе с Крымом президент Украины обсуждает со своими «западными кураторами и попечителями».
Лавров заявил, что по имеющимся сведениям Порошенко советуют поддерживать боевые действия малой интенсивности, чтобы постоянно можно было «вопить в пропагандистском поле о том, что русские наступают на Украину», но не переводить военные действия в такую фазу, за которой последуют полномасштабные ответы.
«Провокация гаденькая, мелочная, наши соответствующие службы принимают все необходимые меры для того, чтобы подобных эксцессов не происходило», - заявил он.
Как сообщал УНИАН, 13 декабря на брифинге в Москве официальный спикер МИД России Мария Захарова, вслед за подконтрольными России боевиками на Донбассе, заявила о возможном наступлении украинских Вооруженных сил для отмены выборов в Украине.
«Согласно имеющейся информации, в ближайшие дни Киев намерен устроить вооруженную провокацию на линии соприкосновения, чтобы, воспользовавшись введенным в том числе в Донецкой и Луганской областях режимом военного положения, организовать стремительное наступление на Мариупольском направлении с целью захвата находящихся под контролем Донецка территорий Приазовья и выхода на границу с Россией», – сказала Захарова.