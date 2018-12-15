Порошенко: Украина делает последний шаг на тысячелетнем пути к церковной автокефалии

Независимая Украина помнит завет своих предков, указал глава государства.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что сегодня Украина сделает последний шаг на тысячелетнем пути к созданию автокефальной православной церкви.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время выступления на всеукраинском православном объединительном соборе в Софии Киевской.

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«Века назад, во времена Украинской национально-освободительной революции, и гетман Павел Скоропадский и Симон Петлюра начали путь Украины к автокефальной православной церкви. И много событий, подтверждающих это большое стремление, тоже проходили в этих стенах, или на майдане у них», - сказал он.

«Независимая Украина кланяется великим предкам и помнит их завещание. Сегодня все готово, чтобы выполнить его. Делаем последний шаг на тысячелетнем пути к святой и великой цели», - добавил президент.

Как сообщал УНИАН, около полудня в Софийском соборе в Киеве начался объединительный собор украинских православных церквей, который может стать решающим шагом, подытоживающий годы усилий, направленных на создание в Украине Поместной автокефальной православной церкви.

11 октября по результатам заседания Синода Константинопольского патриархата было оглашено решение, в котором говорится, что Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины.

Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата, патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

3 ноября президент Порошенко и вселенский патриарх Варфоломей подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским патриархатом.

29 ноября Вселенский патриархат утвердил проект устава Украинской церкви, которой будет предоставлено томос об автокефалии.