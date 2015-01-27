На внеочередном заседании Рады не были приняты важные законопроекты - депутат

Соответствующее заявление озвучил заместитель председателя фракции, председатель Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский.

«Фракция «Народный фронт» с грустью констатирует, что внеочередная сессия, которую собирали с такой помпой, которая должна дать ответы на те вызовы, которые за последние 12 дней появились на Востоке, не достигла ни одной своей задачи», - сказал он.

Пашинский отметил, что сегодня в повестке дня стояли важнейшие законопроекты, которые должны быть приняты - о Национальной гвардии, о военной дисциплине и о запрете российской пропаганды.

Читайте такжеРоссия уже платит высокую цену за нарушение международного права - Порошенко«Ни один из этих законопроектов не был принят», - сказал народный депутат.

«Мы обращаемся ко всем руководителям фракций, народным депутатам, руководителям депутатских групп Парламента: в условиях прямой открытой агрессии Российской Федерации мы должны понимать, что пиаром, заявлениями и декларациями мы войну не выиграем», - подчеркнул Сергей Пашинский.

По его словам, то, что произошло сегодня в Верховной Раде, является недопустимым.

«Наша фракция категорически не согласна с такими подходами, и мы требуем те законы, которые сегодня были фактически провалены, чтобы на следующей сессионной неделе они были в повестке дня, рассмотрены и приняты», - подчеркнул заместитель председателя фракции «Народный фронт».

«Если Верховная Рада видит свою функцию только в пиаре и демагогии, то так мы эту войну не выиграем. Сегодня мы были свидетелями того, как не надо работать. Надеемся, что соответствующие выводы будут сделаны, а законы приняты», - сказал он.