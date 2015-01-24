Яценюк просит немедленно созвать Совет Безопасности ООН по Мариуполю

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Яценюк заявил на заседании оперативного штаба по ситуации в Мариуполе, проходящем в МВД Украины.

«Мы обращаемся к нашим западным партнерам и членам Совета Безопасности ООН неотложно созвать Совет Безопасности ООН, так как Россия нарушает не только Минские договоренности, но и базовые принципы международного права и человечности», – сказал Яценюк.

Читайте такжеНачалась эвакуация жителей Мариуполя из восточной части города в западную - Яценюк«Я только что созвал встречу послов G-7 и послов стран - членов Совета Безопасности ООН», - сказал Яценюк.

Премьер-министр отметил, что ждет жесткой реакции со стороны Европейского Союза в отношении Российской Федерации.