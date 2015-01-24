Количество жертв обстрела боевиками Мариуполя возросло до 16
15:53, 24 января 2015Война
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По состоянию на 14.15 в результате утреннего обстрела боевиками Мариуполя погибли 16 мирных жителей, а еще 83 получили ранения разной степени тяжести.
В результате обстрела боевиков погибли 16 человек / УНИАН
Об этом сообщает сайт Мариупольского городского совета.
74 раненых госпитализированы в лечебные учреждения Мариуполя, а еще 9 оказана помощь, после чего люди были отпущены домой.
Напомним, ранее МВД сообщало о гибели 15 человек.
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Сейчас в Мариуполе продолжается митинг-реквием, на котором чтут память погибших защитников донецкого аэропорта, мирных жителей Донецка и тех, кто пострадал сегодня в результате обстрела микрорайона «Восточный».
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