Ситуация на Азове показала нехватку сотрудничества Украины и НАТО - Яценюк

Лидер НФ также подчеркнул необходимость наладить механизм реагирования в случае эскалации.

Ситуация на Азове, сложившаяся 25 ноября, показала нехватку сотрудничества Украины и НАТО, поэтому нужно наладить комплексный механизм реагирования на подобное в будущем.

Об этом заявил лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк в интервью Euractiv в Брюсселе, передает пресс-служба НФ.

«То, что произошло в Азове, продемонстрировало реальную нехватку сотрудничества между Украиной и НАТО. У нас есть несколько трастовых фондов с НАТО, мы имеем хорошие отношения, но действительно крепкая военная связь между Украиной и НАТО не настолько сильна, как мы ожидали», - подчеркнул Яценюк.

Он подчеркнул необходимость наладить механизм реагирования в случае эскалации: «Это должно быть настоящей поддержкой: как оборонительным оружием, так и в сфере кибербезопасности, политической реакции, это должно быть комплексным решением».

Арсений Яценюк напомнил, что нынешняя администрация США приняла решение предоставить Украине «Джавелині», предварительно предоставила Украине 3 миллиарда долларов кредитных гарантий и определенное количество нелетального оружия: «Но, учитывая ситуацию в Азове, лучшим выходом является то, что нам нужно получить от Альянса, стран-членов Альянса бронированные суда для украинского флота».

Лидер «Народного фронта» подчеркнул, что изначальный план Путина был захватить Мариуполь еще 2014 года: «Это одна из ключевых промышленных территорий в Украине. Они хотели создать, как они это называют, коридор, захватить Мариуполь, потом Херсон, Одессу и выйти на Приднестровье: «Это был первоначальный план, разработанный администрацией Путина и его ФСБ. И они решили вернуться к этой первоначальной идеи несколько дней назад».

Он напомнил, что Украина начала строить морскую базу в Азовском море, чтобы защитить украинские корабли: «Эта база создается согласно украинского законодательства для защиты территориальной целостности Украины и защиты свободного перевозки Украины через Керченский пролив. В Азове Россия базирует около 100 судов».

Однако, подчеркнул Арсений Яценюк, Россия начала блокировать перевозки грузов не только украинским судам, но и около 50 судов под различными флагами, в том числе из стран ЕС: «С одной стороны, Россия решила продемонстрировать свою военную силу, а с другой - изолировать Мариуполь, вызвать социальные и политические беспорядки, и таким образом дестабилизировать всю Украину накануне президентских и парламентских выборов».

«Идея была, дестабилизируя Мариуполь, послать «ударные волны» по всей Украине», - сказал он.

«Это была преднамеренная, предварительно организованная эскалация по приказу высшего командного состава Российской Федерации, включая путина. В перехваченных переговорах упоминается Путин: "Президент знает"», - подчеркнул Арсений Яценюк.