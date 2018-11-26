Украина и НАТО проведут срочное заседание совместной комиссии из-за атаки россиян на Азове

Президент Украины призвал генсека НАТО усилить международное давление на РФ для немедленного освобождения украинских моряков и кораблей.

Украина и Североатлантический альянс проведут срочное чрезвычайное заседание комиссии Украина-НАТО в связи с актом агрессии РФ против Украины в Азово-Черноморской акватории.

Читайте такжеЗакон о введении военного положения в Украине: полный текст

Об этом во время телефонного разговора договорились президент Украины Петр Порошенко и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко в Facebook.

«Порошенко и Столтенберг договорились о срочном созыве чрезвычайного заседания Комиссии Украина - НАТО», - отметил Цеголко.

Порошенко проинформировал Столтенберга о грубом акте агрессии России против Украины в Азово-Черноморской акватории и действиях Украины в ответ, в том числе введении режима военного положения.

Кроме того, глава Украинского государства призвал генсека НАТО усилить международное давление на Россию для немедленного освобождения украинских моряков и кораблей.

Как сообщал УНИАН, 25 ноября утром российский пограничный корабль протаранил буксир Военно-морских сил Вооруженных сил Украины. Корабли Военно-морских сил ВСУ в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров «Бердянск» и «Никополь» и рейдового буксира «Яны Капу» осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.

В командовании ВМС отметили, что о намерении осуществлять переход заранее было сообщено согласно международным нормам с целью обеспечения безопасности судоходства. Однако, как отмечает украинская сторона, вопреки Конвенции ООН по морскому праву и договора между Украиной и Российской Федерацией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, пограничный корабль РФ «Дон» протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, потерян спасательный плотик.

В результате агрессивных действий России, три украинских корабля возле Керченского пролива захвачены спецназом РФ, двое украинских моряков ранены.

Президент Украины Петр Порошенко поддержал предложение Военного комитета о введении военного положения из-за нападения на украинские корабли у Керченского пролива. На заседании СНБО было принято решение предлагать ввести военное положение в Украине сроком на 60 суток для создания условий по отпору вооруженной агрессии.