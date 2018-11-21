"Евробляхеры" продолжают перекрывать дороги государственного значения в нескольких областях

Протесты продолжаются в Волынской, Львовской, Одесской, Тернопольские и Хмельницкой областях.

Владельцы автомобилей на еврономерах продолжают акции протеста в нескольких областях Украины, из-за чего перекрыты несколько дорог государственного значения.

Как сообщили в Укравтодоре, по состоянию на 7.30 продолжаются акции протеста с частичным блокированием движения автотранспорта в таких областях:

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Волынской – автодорога М-19 Доманово – Ковель – Черновцы – Тереблече, км 140+300 (с. Княгининок Луцкого района);

Львовской – автодорога М-06 Киев – Чоп, 500+900 (с. Старый Милятин Буского района) и км 585+900 (с. Розвадов Николаевского района);

Одесской – автодорога М-05 Киев – Одесса, км 450+500;

Тернопольской – автодорога М-12 Стрый – Тернополь – Кропивницкий – Знаменка, км 154;

Хмельницкой – автодороги Н-03 Житомир – Черновцы, км 285+432 (с. Смотрич, Каменец-Подольского района) и Н-25 Городище – Ровно – Староконстантинов, км 249+320 (г. Шепетовка).

Также в Черкасской области продолжается акция протеста жителей г. Смела на 207 км а/д Н-01 Киев – Знаменка (выезд из г. Смела в направлении г. Знаменка). Протестующие требуют снижения тарифов на газоснабжение в г. Смела.

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На местах протестов порядок охраняют сотрудники патрульной полиции.

Отмечается, что акции протеста, которые сопровождались перекрытием дорог в Винницкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Киевской, Полтавской, Ровенской и Харьковской областях уже завершились.

Как сообщал УНИАН, 8 ноября Верховная Рада приняла законы «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения акцизным налогом легковых транспортных средств» (№8487), целью которого является снижение стоимости растаможки автомобилей на еврономерах, и «О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины» (№8488) на счет усиления контроля за перемещением и пребыванием в стране транспортных средств с иностранной регистрацией.

Президент еще не подписал эти законы.

Общественная организация «Авто Евро Сила» выступает против норм этих законопроектов и во многих городах страны организовала акцию «За доступное авто».