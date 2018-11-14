УПЦ МП не сможет повлиять на ситуацию с провозглашением автокефалии – религиовед

Эксперт выразил убеждение, что собор епископов УПЦ МП никоим образом не сможет повлиять на ситуацию с получением Томоса и провозглашением канонической автокефалии.

Украинская православная церковь Московского патриархата, несмотря на отчаянные попытки, не сможет помешать созданию единой поместной церкви в Украине.

Такое мнение высказал религиовед Андрей Юраш, комментируя решение УПЦ МП разорвать отношения с Константинопольским патриархатом, передает «Обозреватель». По его словам, действия УПЦ МП на соборе епископов 13 ноября были абсолютно прогнозируемыми.

Читайте такжеСМИ узнали имя митрополита, не поддержавшего постановление Собора УПЦ МП

Эксперт выразил убеждение, что собор епископов УПЦ МП никоим образом не сможет повлиять на ситуацию с получением Томоса и провозглашением канонической автокефалии.

"Эта реакция большинства епископата УПЦ была абсолютно прогнозируемой и понятной, все это понимали, когда только процессы начинались. Все понимали, что из тех почти 60 епархиальных архиереев, нескольких десятков викарных, только некоторые единицы будут готовы на первоначальном этапе входить в поместную церковь. Мы видели, что после формального отказа большинства епископата общаться с президентом в Украинском доме была меньшая часть, что поехала и говорила", — напомнил он.

По словам Юраша, это только начало процесса.

"К большому сожалению, Московский патриархат в Украине и его руководители в России имеют рычаги влияния на этом этапе на свой епископат. Они сделали все, чтобы не допустить их участия во встрече с президентом. Но, во-первых, глобальные процессы остановить нельзя, во-вторых, будет распространяться процесс присоединения к единой поместной церкви со стороны отдельных архиереев УПЦ", — уверен религиовед.

"Создание поместной церкви является делом неотвратимым. Условно говоря — я не хочу зимы и снега, хочу, чтобы было лето, но снег приходит, независимо от моей воли. Точно так же, независимо от воли епископата УПЦ, автокефалия будет", — подытожил он.