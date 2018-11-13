У Порошенко прокомментировали срыв переговоров с УПЦ МП: двери остаются открытыми

Глава государства готов к диалогу с архиереями УПЦ Московского патриархата.

Президент Украины Петр Порошенко готов провести встречу с владыками УПЦ Московского патриархата в «Украинском доме».

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Соответствующее заявление пресс-службы Администрации Президента обнародовал в Facebook пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

Как отмечается в заявлении, Порошенко инициировал встречу со всеми архиереями УПЦ (МП) еще несколько недель назад.

«Но тот, кто не хочет результата, ищет причины для отказа. Так и большая часть архиереев УПЦ (МП) начала искать объяснение, чтобы не прийти на встречу: мол, место не подходит», - отметили в АП.

«Ни язык ультимативных требований, ни проведение заседания Синода по сценарию, вероятно, присланному из Москвы, не способны сорвать процесс создания Украинской Поместной Православной Церкви. Этот процесс поддерживает абсолютное большинство граждан нашего государства. Поэтому идти против воли собственного народа – это очевидно путь в никуда», - отмечается в заявлении.

Как отметили в администрации, президент пригласил владык УПЦ МП к диалогу, чтобы они из первых уст услышали информацию о его переговорах с Вселенским Патриархом, о соглашении между Украиной и Вселенским Патриархатом и о готовности Вселенского Престола содействовать проведению объединительного Собора.

«Президент Украины готов к диалогу. Двери «Украинского дома» остаются открытыми», - резюмировали в АП.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня архиепископ Зоря на своей странице в Facebook написал, что в 14.00 в "Украинском доме" должна начаться встреча президента Украины с епископатом Московского патриархата. Вместо этого приглашенные на нее архиереи сидят за закрытыми дверями в актовом зале Киево-Печерской Лавры.

Он добавил, что утром был созван синод УПЦ МП с очевидным намеком - «кто из архиереев не подчинится распоряжению митрополии (по факту же - инструкциям из Москвы) - тот решением Синода сегодня же лишится должности».

В свою очередь информированный собеседник УНИАН из церковных кругов заявил, что представители Администрации президента продолжают контакты с УПЦ МП по запланированной встрече Порошенко с епископатом.

В целом, закрытое для прессы мероприятие планировалось в формате круглого стола.