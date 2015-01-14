Меркель: надежда на проведение встречи в "нормандском формате" еще не потеряна

Такое заявление сделала канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Берлине. Она отметила, что не знает, как скоро встреча может состояться после срыва договоренностей на этой неделе, передает DW.DE.

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Канцлер подчеркнула, что для проведения встречи должно быть "достаточно надежды", что после нее будут достигнуты реальные результаты. "Пока их нет, но мы работаем над этим изо всех сил. Тем не менее, я не знаю, как долго это может продолжаться, это зависит от всех вовлеченных сторон", - подчеркнула Ангела Меркель.

В свою очередь Йенс Столтенберг призвал Россию прекратить поддерживать сепаратистов на востоке Украины. "Мы призываем Россию уважать минские договоренности, использовать все свое влияние на сепаратистов, чтобы заставить их соблюдать режим прекращения огня и прекратить поддерживать сепаратистов", - подчеркнул генсек НАТО. Йенс Столтенберг заверил, что НАТО не стремится к конфронтации с Россией. "НАТО стремится к более конструктивным и слаженных отношениям с Москвой. Но чтобы это было возможным, Россия должна этого хотеть ", - подчеркнул он.

Кроме того, генсек НАТО призвал Германию увеличить расходы на оборону. Он назвал Германию страной с самой сильной в Европе экономикой. "Но мы также возлагаем надежды на немецкое лидерство, если речь идет об инвестировании в оборону", - подчеркнул Йенс Столтенберг и добавил, что это нужно, чтобы иметь возможность защитить союзников и поддерживать безопасность и стабильность в Европе.