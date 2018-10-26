МИД выразил России решительный протест из-за призыва в армию жителей оккупированного Крыма

Украинские дипломаты передали российской стороне ноту протеста с требованием отменить призыв и прекратить преследование граждан Украины за нежелание служить в оккупационной армии.

Министерство иностранных дел Украины выражает Российской Федерации решительный протест в связи с осуществлением осеннего призыва в армию жителей оккупированных Россией Автономной Республики Крым и города Севастополь.

«Такие действия являются грубым нарушением обязательств в соответствии с международным гуманитарным правом, которое запрещает России, как государству-оккупанту, заставлять лиц, находящихся под защитой, служить в её вооруженных или вспомогательных силах, так же, как и запрещает оказывать давление и вести пропаганду в пользу добровольного вступления в армию», - говорится в переданном УНИАН заявлении МИД.

В то же время в МИД подчеркивают, что в тематическом докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека «Ситуация с правами человека в оккупированной Автономной Республике Крым и городе Севастополь (Украина)», опубликованном 25 сентября 2017 года во исполнение резолюции Генеральной ассамблеи ООН A/RES/71/205, зафиксированы многочисленные факты преследований оккупационными российскими властями жителей Крыма за нежелание служить в российской армии.

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«МИД Украины требует от Российской Федерации отменить призыв на военную службу на временно оккупированной части суверенной территории Украины - Автономной Республике Крым и городе Севастополь, прекратить преследование граждан Украины за нежелание служить в оккупационной армии, а также обеспечить безусловное выполнение своих международных обязательств как государства–оккупанта», - говорится в заявлении.

В этой связи сказано, что 25 октября российской стороне была направлена соответствующая нота протеста.

Как сообщал УНИАН, за время оккупации Россией Крыма к российской армии призвано более 12 тысяч жителей полуострова. Этой осенью планируется призыв еще около 3 тысяч крымчан. В период оккупации с 2014 года РФ уже организовала семь призывных кампаний для жителей Крыма. Доказательства этого преступления украинской стороной направлены в Международный уголовный суд (МУС).