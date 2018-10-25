Украина обратилась в Гаагский суд насчет принудительного призыва крымчан в армию РФ

Правозащитники располагают информацией о более 12 тысячах крымчан, призванных в ряды ВС РФ.

Прокуратура Автономной Республики Крым и правозащитные организации направили в офис прокурора Международного уголовного суда информационное уведомление о незаконном принуждение жителей АР Крым оккупационными властями к службе в Вооруженных силах Российской Федерации.

Об этом на пресс-конференции сообщил юрист Украинского Хельсинкского союза по правам человека Максим Тимочко. «Сегодня мы поднимаем очень важный вопрос, который связан с очередным нарушением международного гуманитарного права Российской Федерацией на территории оккупированного Крыма. Это нарушение, касающееся незаконного принуждения к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации, которое проводится оккупационными властями с 2015 года и по сегодняшний день», - заявил он.

«В течение 2017-2018 года прокуратура Автономной Республики Крым совместно с правозащитниками ... собирали доказательства нарушений. И результатом этого стало уведомление в Международный уголовный суд, которое было направлено 17 октября 2018 года», - добавил Тимочко. По его словам, после аннексии Крыма РФ распространила на территорию полуострова действие российского законодательства, в частности относительно обязательной воинской повинности, а полуостров был отнесен к Южному военному округу РФ.

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«Все граждане, которые проживали на этой территории, были принудительно признаны гражданами Российской Федерации, что позволило в совокупности с воинской повинностью призывать граждан на службу в Российской Федерации», - сказал он.

«Принуждение состоит в том, что создана репрессивная система призыва, которая заключается в том, что существует уголовная ответственность за уклонение от службы в Вооруженных силах Российской Федерации», - добавил Тимочко.

Прокурор прокуратуры Автономной Республики Крым Елизавета Дзигора подтвердила факт направления такого информационного уведомления в офис прокурора Международного уголовного суда. «Информационное уведомление в Международный уголовный суд, которое было направлено прокуратурой Автономной Республики Крым с ведущими и авторитетными правозащитными организациями Украины, содержит в себе ряд фактов этого преступления, что подтверждается доказательствами», - заявила она.

Дзигора уточнила, что целью направления уведомления является расследование этих преступлений офисом прокурора МУС в Украине.

Юрист Регионального центра прав человека Виталий Набухотный сообщил, что сейчас известно о 12 тысячах крымчан, которые были призваны оккупационными властями в ряды ВС РФ. «В целом мы располагаем информацией - более 12 тысяч таких призывников, которые были призваны в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации. И эта информация, в основном, была получена из официальных источников Министерства обороны РФ. Все эти источники очень часто являются открытыми», - сказал он.

Вместе с тем аналитик Крымской правозащитной группы Александр Седов отметил, что правозащитники собрали более полутора сотен нормативно-правовых актов, подтверждающих сам факт проведения призыва на оккупированной территории.

«Нами собрано, прежде всего, 165 нормативно-правовых актов, подтверждающих сам факт проведения призыва на оккупированной территории. Это указы президента Российской Федерации о начале проведения призывных кампаний, приказы министра обороны, законы, которые позволяют проводить призыв на оккупированной территории, и заканчивая отчетами администрации, например, о распределении бюджетных средств на проведение призывной кампании в конкретном районе Крыма», - сказал он.

«Мы собрали 199 публикаций как в средствах массовой информации, так и в так называемых «администрациях» Крыма, что позволяет указать, кто именно отвечает за призыв. Они позволяют представить общее количество призывников», - добавил Седов.

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При этом, по его словам, специалисты провели анализ более 2 тысяч страниц соцсетей потенциальных призывников, обнаружив таким образом 57 повесток.

«Мы нашли множество доказательств того, что люди, которые были гражданами Украины на момент оккупации, в дальнейшем были призваны в армию страны-оккупанта... В соцсетях мы нашли 57 повесток, которые указывают, что конкретный человек был призван по повестке, подписанной конкретным военкомом», - отметил он.

Также Седов заявил, что были обнаружены «9 указов награждения крымчан за участие в вооруженной операции в Сирии».

Правозащитник сообщил, что для того, чтобы показать факт принуждения призыва, аналитики исследовали деятельность «судов» в оккупированном Крыму.

«На момент подачи информации в Международный уголовный суд было принято 30 приговоров в отношении жителей Крыма за уклонение от службы в Вооруженных силах Российской Федерации. Еще 5 приговоров находились на рассмотрении в суде», - сказал Седов.

«На данный момент уже есть информация, что вынесено 33 приговора. Еще 3 дела находятся на рассмотрении в суде», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 25 октября руководитель крымской прокуратуры Гюндуз Мамедов заявил, что Международный уголовный суд должен открыть офис в Украине для расследования военных преступлений высших должностных лиц Российской Федерации.