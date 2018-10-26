Лукашенко: Беларусь никогда не придет в Украину на танках, только на комбайнах и тракторах

Президент Республики Беларусь отметил, что в результате конфликта на Донбассе многие украинцы были вынуждены приехать в Беларусь.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о том, что Беларусь никогда не придет в Украину на танках, только на комбайнах, тракторах, троллейбусах и автобусах.

Об этом Лукашенко сказал во время выступления на первом Форуме регионов Украины и Беларуси в Гомеле.

Он заметил, что в результате конфликта на Донбассе многие украинцы были вынуждены приехать в Беларусь.

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«Я не буду называть точную цифру, поскольку она оспаривается, людей, которые приехали к нам после начала этой войны, но это была не одна тысяча, не один десяток тысяч наших украинских братьев, да и белорусов, которые жили там, да и русских людей, которые там жили – россиян», - заявил Лукашенко.

«Я хочу, чтобы вы знали нашу позицию. Мы если и придем с севера к вам, - я хочу, чтобы это услышали некоторые военные в Украине, - то мы придем на комбайнах, тракторах, на троллейбусах и автобусах. Мы никогда не придем к вам на танках», - подчеркнул президент Беларуси.

Как сообщал ранее УНИАН, Александр Лукашенко заявил, что ради мира Беларусь готова включиться в конфликт между Украиной и Россией. По его мнению, конфликт на Донбассе должны решить три славянских народа. По его словам, Беларусь готова работать в рамках договоренности двух президентов - Украины и России.