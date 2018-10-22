Российский политолог рассказал, что стоит за угрозами Путина о войне

У России в Европе сегодня нет сторонников, за исключением мелких покупных режимов, и Путину остается только стучать кулаком по столу и нагнетать истерическую обстановку.

Заявления Владимира Путина и Госдумы о войне, их угрозы – это вполне ожидаемо, это еще одна ступень. Ведь путинская модель неконкурентоспособна по всем направлениям, за исключением военного паритета.

Об этом заявил российский политолог Дмитрий Орешкин, пишет "Главред".

"Так было и раньше: единственное, в чем у Советского Союза был условный паритет с Западом, это атомная война. Причем у Советского Союза было некое преимущество. Потому Запад боялся такой войны. А такое понятие как "уровень приемлемых потерь" для Советского Союза был в десять раз свободнее, то есть потеря нескольких миллионов человек – да раз плюнуть! Для Запада с его системой ценностей это было неприемлемо. Но по всем другим направлениям – культура, финансы, экономика, уровень жизни – Советский Союз, естественно, проигрывал", - считает политолог.

И поскольку система Путина неконкурентоспособна, она, естественно, теряет сторонников. Лукашенко отворачивается понемножку. Про Украину вообще молчу. Казахстан в лице господина Назарбаева тоже отходит. И что Путину остается делать? Только возвращаться к манере пацанского запугивания: "Или будет так, как я хочу, или будет угроза войны!".

Так что все это – естественная траектория путинского режима. Дальше она будет только ужесточаться, все время балансируя на грани войны. Путинский режим прекрасно понимает и чувствует себя в качестве мирового изгоя. Он на глазах теряет качество союзников. Ведь кто теперь союзники России? Иран, Сирия… Турция, может быть. Китай и то вроде как нет…

Еще до недавно дореволюционная Россия решала европейские проблемы наравне с прочими, вступала в союз с Англией против наполеоновской Франции, с Францией и Британией – против гитлеровской Германии. Она была нормальным игроком на европейском театре. Сейчас уже нет. Сейчас у России там нет сторонников, за исключением каких-то мелких покупных режимов.

И как вести себя Путину в такой ситуации? Он теряет Украину, а считает себя ее хозяином, а саму Украину – недогосударством. Он не готов признать право Украины на суверенитет.

А как Путин может ответить? Та модель, которую он предлагает в экономическом плане, заведомо проигрышная. Значит, ему остается только стучать кулаком по столу и нагнетать истерическую обстановку. И хорошо, если бы этим все кончилось. Но нет, еще надо по всем возможным направлениям помешать Украине реализовать ее европейский вектор. Потому что это чрезвычайно опасно для путинского режима.

Если Украине удастся стать нормальной конкурентной демократичной и достаточно свободной страной, членом европейского сообщества, это будет прямой угрозой для Путина. Россия может делать вид, что не знает, что происходит в Польше, мы можем рассказать, что в Латвии, Литве и Эстонии победили националисты и русских людей там преследуют, и многие в это поверят, потому что далеко не все были в Латвии или Польше.

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Но если Украина сделает такой скачок, как Польша, станет такой же состоявшейся европейской страной, или как Финляндия, которая давно отделилась от России, это будет прямой удар в солнечное сплетение путинского режима. Ведь с Украиной у россиян так или иначе очень близкие связи – дружественные, родственные и так далее. И если в Украине будет жизнь налаживаться, то люди в России об этом узнают, а это будет удар по путинскому режиму. Поэтому Путин из всех сил, используя любые возможности, будет заниматься торможением любых позитивных перемен в Украине.

В этом смысле прозвучавшие угрозы – это один из элементов попыток дестабилизировать ситуацию внутри Украины.

Последуют ли за этими заявлениями какие-то конкретные действия? Смотря что считать "конкретными действиями". Какие-нибудь военные учения, концентрация войск – все это неизбежно последует. Но я думаю, что украинский политический класс достаточно вменяемый. По-моему, и Порошенко, и Климкин говорили о том, что донецкий вопрос силой не решается. Они прекрасно понимают, что это будет означать начало действительно масштабной войны, в которой победить Украине будет достаточно трудно и, скорее всего, это был бы подыгрыш Путину, потому что проблема будет переведена в сферу военного противостояния, где у него преимущество. Никуда от этого не денешься: российская армия побольше украинской, и оружия в России побольше. Поэтому со стороны Украины было бы крайне неразумно пытаться войной и силой вернуть эти территории сейчас.

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«Агрессор должен знать, что возмездие неизбежно, что он будет уничтожен. А мы, жертвы агрессии, мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут, потому что даже раскаяться не успеют», - выдал Путин, после чего кокетливо опустил глаза и помолчал.