В Украине "работает" целая сеть агентов ФСБ и внешней разведки России - ГУР

Российские шпионы ежедневно ведут подрывную деятельность на территории нашей страны, отметили в ГУР.

В Украине развернута целая агентурная сеть российских спецслужб. На украинской территории "работают" и ФСБ, и внешняя разведка России.

Об этом сообщил на брифинге заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Павел Яцюк, передает телеканал "Прямой".

По его словам, российские агенты ежедневно ведут подрывную деятельность на территории нашей страны.

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"Разведки Минобороны Украины и СБУ задокументирована деятельность Федеральной службы безопасности и Службы внешней разведки России на территории нашего государства. Мы получили информацию о деятельности в Украине целой сети агентурного аппарата спецслужб России. Они ежедневно осуществляют деструктивные меры с задействованием завербованных граждан Украины, России и других государств, которые действуют под прикрытием журналистов, адвокатов, общественных и религиозных деятелей", – рассказал Яцюк.

Как сегодня уже сообщалось, СБУ разоблачила бизнесмена Нагорного в работе на спецслужбы России. Оказалось, что бывший муж известной украинской спортсменки Лилии Подкопаевой, бизнесмен и музыкальный продюсер был завербован ФСБ для создания в Украине пророссийской политической партии.

Ранее мы писали, что 2017 год у СБУ был богатым "улов" предателей Украины и агентов спецслужб РФ. Украинские спецслужбы задержали ряд диверсантов и агентов РФ, которые получили тюремный срок за свою деятельность.