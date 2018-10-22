Экс-муж Подкопаевой по приказу ФСБ должен был создать в Украине партию - СБУ

По версии следствия, политсила Нагорного должна была принять участие в выборах.

Служба безопасности заявляет, что бизнесмен и общественный деятель Тимофей Нагорный должен был создать политическую партию для продвижения интересов России.

Об этом во время брифинга сообщил глава управления СБУ Киева и области Олег Валендюк.

"По заданию кураторов из ФСБ общественный деятель должен был создать и развить политическую партию как инструмент продвижения внешнеполитических интересов РФ и элемент дестабилизации ситуации в Украине", – сказал он.

По версии следствия, политсила Нагорного должна была принять участие в выборах.

Ее лоббирование интересов России должно было заключаться в препятствовании вступлению Украины в ЕС и НАТО, поднятии вопроса о предоставлении русскому языку статуса государственного.

СБУ утверждает, что Нагорный был завербован российской Федеральной службой безопасности.

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Украинские правоохранители продемонстрировали видеозаписи, на которых бизнесмен якобы рассказывает, как его задержали и вербовали в Москве. С российскими спецслужбами подозреваемый общается с 2013 года.

СБУ также рассказала, как вышла на вероятную преступную деятельность Нагорного.

К украинским силовикам обратился российский бизнесмен, которому предложили за деньги закрыть уголовные дела против него и его родителей в России. Среди посредников якобы был Нагорный.

"Они предлагали российскому бизнесмену, который сейчас находится на территории Украины, мошенническим путем решить вопрос с правоохранительными органами России, путем передачи им значительных средств. В данном случае речь идет о 0,5 и 1 млн евро", – сказал представитель СБУ.

К закрытию дела против бизнесмена якобы имели должны были привлечь генерального прокурора России Юрия Чайку и сына экс-генпрокурора Украины Виктора Пшонки.

2 и 3 октября в Киеве при передаче денег задержали двух россиян.

Им сообщили о подозрении в совершении совершенного покушения на мошенничество в особо крупном размере.

Россиян арестовали с возможностью внесения залога в размере 2,5 млн та 15 млн грн соответственно.

В то же время, одному из граждан России объявлено о подозрении в шпионаже в пользу службы внешней разведки Российской Федерации. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

По словам украинских правоохранителей, задержанные в Украине два гражданина России имеют адвокатские удостоверения РФ.

Тимофей Нагорный – украинский бизнесмен, меценат, общественный деятель, продюсер, президент "Фонда волонтеров Украины", директор международной компании "Спорт-Сервис". С 2004 по 2009 год был женат на олимпийской чемпионке 1996 Лилии Подкопаевой.

4 октября Нагорного арестовали с альтернативой залога 528,6 тысяч гривень. Мужчина вышел под залог на свободу 11 октября.

СБУ открыла против Нагорного производства по двум статьям Уголовного кодекса: 111-й (государственная измена) и 190-й (мошенничество). По словам самого Нагорного, подозрение в госизмене заключается в том, что в сентябре 2014 года в Москве его якобы завербовала ФСБ после акции "Марш мира", в которой он принимал участие.

По словам Романа Реведжук, который называет себя другом подозреваемого, СБУ взяла Нагорного "в разработку" за общение с российским бизнесменом Алексеем Дашутиным. Последний якобы был осужден в РФ за хищение имущества Минобороны РФ, но избежал тюрьмы.