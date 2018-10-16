Рада провалила снятие неприкосновенности с Колесникова

За соответствующее решение проголосовали всего 163 народных депутата.

Верховная Рада Украины не поддержала представление генерального прокурора о лишении депутатской неприкосновенности Дмитрия Колесникова (фракция "Оппозиционный блок").

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Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали лишь 163 (при необходимом минимуме в 226 - УНИАН) народных депутата.

За решение о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности Колесникова не голосовали в полном составе фракция "Оппозиционный блок" и группа "Видродження", а из группы "Воля народа" "за" был только один народный депутат.

В то же время из фракции "Блок Петра Порошенко" проголосовал 61 из 135 народных депутатов, от "Народного фронта" - 40 из 80, от "Самопомочи" - 18 из 25, от Радикальной партии - 9 из 20, от "Батькивщины" - 8 из 20, внефракционных - 26 из 57.

Сегодня Верховная Рада также не поддержала представление Генеральной прокуратуры о снятии депутатской неприкосновенности с народного депутата Украины Александра Вилкула.