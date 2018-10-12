СБУ отреагировала на информацию о связях топ-чиновника Службы внешней разведки Семочко с РФ

Спикер СБУ отметила, что Служба внешней разведки, где работает Семочко, не имеет отношения к Службе безопасности Украины.

Служба безопасности Украины обработает обращение народных депутатов относительно возможных связей первого заместителя председателя Службы внешней разведки Сергея Семочко со спецслужбами РФ.

Об этом в комментарии УНИАН сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

«Служба безопасности в рамках законодательства реагирует на все обращения», - заявила она, комментируя обращение около 20 народных депутатов по поводу проверки возможных связей Семочко с гражданами и спецслужбами РФ на предмет действий, представляющих угрозу национальной безопасности Украины, которое в начале недели было направлено в СБУ.

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При этом Гитлянская отметила, что Служба внешней разведки, где работает Семочко, не имеет отношения к Службе безопасности Украины.

«Это отдельный орган, который не подчиняется СБУ», - подчеркнула она.

Как сообщал УНИАН, 3 октября НАБУ по материалам журналистского расследования в отношении первого заместителя председателя Службы внешней разведки Сергея Семочко зарегистрировало уголовное производство по ч. 3 ст. 368-2 (незаконное обогащение) Уголовного кодекса Украины. В частности, журналисты программы «Наши Деньги с Денисом Бигусом» провели расследование и выяснили, что Семочко владеет недвижимостью в более 200 млн грн, а у членов его семьи - российское гражданство и бизнес в Крыму. Кроме того, согласно расследованию, во время его работы в контрразведке с фармацевтических компаний требовали взятки.