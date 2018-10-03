Служба в Крыму и ссора с Грицаком: журналист рассказал о биографии скандального замглавы СВР Семочко

По данным журналистов, во время войны семья чиновника, не имея никаких крупных легальных доходов, приобрела три особняка в одном из самых дорогостоящих дачных поселений.

Заместитель главы Службы внешней разведки Сергей Семочко, у которого журналисты обнаружили недвижимость стоимостью 200 миллионов гривень, а у членов его семьи гражданство РФ и бизнес в Крыму, владеет колоссальными объемами суперсекретной информации.

Как пишет журналист Юрий Бутусов на своей странице в Facebook, В 2015-18 гг. Семочко был начальником главного управления контрразведывательной защиты экономики государства и начальником управления СБУ Киева и Киевской области, а ныне президентским указом он назначен первым заместителем главы Службы внешней разведки. Благодаря этому он имеет высший доступ ко всем данным внешней разведки Украины, а также к материалам других спецслужб-партнеров.

По данным журналистского расследования Бігус.інфо, в 2015-17 годах, во время войны, семья Семочко, не имея никаких крупных легальных доходов, приобрела три особняка в одном из самых дорогостоящих дачных поселений - селе Козин, стоимостью во многие миллионы долларов.

«Три особняка в Козине! Да много ли у нас бизнесменов, кто может позволить себе такие траты? Декларация членов семьи, на которых оформлены покупки - копеечные, а декларация Семочко засекречена, но он всю жизнь на госслужбе, его зарплату легко подсчитать, на один такой дом надо больше ста лет копить. Но и это не все - оказывается, семья украинского разведчика и контрразведчика Семочко числится в базах данных налогоплательщиков Российской Федерации! То есть один из высших руководителей страны, один из руководителей спецслужб, во время войны внезапно получает из неизвестных источников миллионы долларов, покупает элитную недвижимость, при этом его семья напрямую связана с РФ и спокойно осуществляет там коммерческую деятельность? А что, так можно?!», – пишет Бутусов.

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Журналист отмечает, что до войны Семочко служил много лет в Ялте, и найти к нему вербовочные подходы российские спецслужбы могут без всяких проблем, и бизнес родственников Семочко на оккупированной территории находятся под полным контролем российских спецслужб.

«Если бы подобный случай произошел бы в любой западной разведке, то на следующий день такой скомпрометированный сотрудник уже был бы уволен, и все соответствующие органы приступили бы к проверкам», – подчёркивает он.

По информации Бутусова, Сергей Семочко до войны служил в Крыму, в Ялте. «Говорят, вернуться в Киев на должность в центральном аппарате ему помогли обширные связи, в том числе родственные – его жена является родной сестрой жены олигарха Боголюбова. Тем не менее, карьерным взлетом Семочко обязан не Боголюбову, а главе СБУ Василию Грицаку. Семочко до 2017-го года считался доверенным лицом нынешнего председателя СБУ Грицака, и именно Грицак назначил Семочко главой экономической контрразведки. Здесь он стал широко известен не раскрытием шпионов, а созданием проблем для целого ряда отраслей, прежде всего медицинской и фармакологической. Затем Семочко поставили на стратегически важное управление СБУ Киева. Однако здесь на каком-то этапе его отношения с Грицаком испортились, и они превратились во врагов. Дело зашло далеко - до взаимных ругательств и разборок Семочко и Грицака на коллегии СБУ. Именно из-за конфликта с Грицаком президенту Порошенко пришлось принимать решение о продолжении Семочко дальнейшей карьеры. Интересно, что у Службы безопасности к одному из своих руководителей по поводу недвижимости и российских налоговых кодов у родственников никаких вопросов не было. Все это легко раскопали журналисты, а внутренняя безопасность и контрразведка как-то не уделили внимания. Задания президента он выполнял, и его направили в Службу внешней разведки, на должность первого заместителя председателя. С точки зрения политики для Семочко эта должность - почетная ссылка. Но с точки зрения карьеры - это служебный рост, позиция, с которой всегда можно вернуться в СБУ, либо подняться до главы СВР», – сообщил Бутусов.

Журналист отметил, что каждый государственный лидер должен выразить свое отношение по делу Семочко, так как это «нельзя оставить без внимания».

Как сообщал УНИАН, журналисты программы «Наши Деньги с Денисом Бигусом» провели расследование и выяснили, что Семочко владеет недвижимостью на более чем 200 млн грн, а у членов его семьи российское гражданство и бизнес в Крыму. Кроме того, согласно расследованию, во время его работы в контрразведке с фармацевтических компаний требовали взятки.