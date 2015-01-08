Ночью боевики накрыли огнем из "Градов" позиции сил АТО – штаб

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

«Незаконные вооруженные формирования, в основном из тяжелого вооружения - минометов и артиллерии, в том числе и из «Градов» продолжали провоцировать украинских военнослужащих и 8 раз открывали огонь по нашим позициям», - говорится в сообщении.

В частности, из минометов и артиллерийских систем боевики трижды обстреляли силы АТО в районе населенного пункта Водяное. Также под минометный обстрел попали донецкий аэропорт и населенный пункт Пески вблизи него. Из стрелкового оружия был обстрелян курган Могила-Острая.

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«Вчера около 19 часов незаконные вооруженные формирования дважды открывали огонь из реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» по нашим позиции вблизи населенных пунктов Тоненькое и Каменка», - сообщает пресс-центр.

В то же время, начиная с 02:35 стрельба на Донбассе стихла.