За последние две недели на Донбасс ввели 7 тысяч российских военных - правозащитница

За последние две недели на Донбасс введено 7 тыс. российских военнослужащих.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила российская правозащитница, координатор проекта «Груз 200 из Украины в Россию» Елена Васильева сегодня на пресс-конференции в Киеве.

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«За последние две недели еще 7 тысяч человек было введено к вам на территорию Украины из числа российских военнослужащих», - подчеркнула она.

«Они так быстро превращаются, то есть они пропадают как военнослужащие, в большинстве своем становятся «ополченцами», которые совершенно шикарно управляют дорогостоящей российской военной техникой», - добавила Васильева.