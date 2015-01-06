Российские наемники продали в рабство минимум 8 украинских военных - правозащитница

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила российская правозащитница, координатор проекта «Груз 200 из Украины в Россию» Елена Васильева сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Силовики сейчас делают товар из ваших украинских граждан. Часть украинских граждан, я некоторых людей нашла в Адыгее, проданы в рабство, и это правда, причем некоторые из них были в списках погибших, а они оказались проданными», - заявила она.

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«Через месяц после того, как они были объявлены погибшими, мы их обнаружили в списках проданных в рабство в Чечню и Адыгею кадыровцами», - добавила правозащитница.

Также Васильева, отвечая на уточняющий вопрос УНИАН о количестве украинских граждан, проданных в рабство, добавила, что «это как минимум 8 человек, это украинские военнослужащие, в частности, из 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ, побывавшие под Иловайском».