Тука назвал условие для примирения "братских народов" Украины и России
Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука не исключает возможного примирения между Россией и Украиной при наличии "обоюдного желания", сообщает Главред.
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При этом чиновник подчеркнул, что никогда не считал россиян и украинцев "братскими народами".
"Моя личная позиция: я никогда не считал россиян "братским народом". Для меня чуждо понятие "братские народы". Если мы – братья, тогда кто из нас Каин, а кто – Авель? Я думаю, риторический вопрос", - сказал спикер.
По словам Туки, отношения между странами могут со временем наладиться, поскольку в России далеко не все граждане поддерживают политику нынешнего лидера.
"Я надеюсь, что отношения между государствами возобладают на партнерской основе. Как быстро это произойдет? В первую очередь, это будет зависеть от Российской Федерации. Я не думаю, что у украинской части общества, которое именует себя "элитой", доминирует какое-то предвзятое отношение к русскому народу. Поэтому процесс восстановления отношений возможен", - сказал он.
Чиновник добавил, что возобновление отношений возможно только в случае реального желания со стороны России. В противном случае страны будут только отдаляться.