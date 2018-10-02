Россия значительно усилила военное присутствие в оккупированном Крыму - НАТО

В Альянсе в ближайшие дни планируют рассмотреть вызовы, связанные с безопасностью в регионе Черного моря.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг констатирует значительное усиление военного присутствия Российской Федерации в оккупированном Крыму.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Брюсселе накануне двухдневного министерского заседания руководителей обороны стран-членов Альянса.

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Он рассказал о повестке дня заседания Комиссии НАТО-Грузия, которая пройдет на днях.

"Мы также рассмотрим вызовы, с которыми мы сталкиваемся в Черном море, где мы видим значительный рост военного присутствия, особенно в Крыму", - сказал Столтенберг.

По этой причине он отметил, что с грузинскими партнерами будет обсуждаться более тесное взаимодействие в контексте безопасности в регионе Черного моря.

Как сообщал УНИАН, если российские войска начнут широкомасштабное наступление на Украину, в конфликт вмешаются страны НАТО. Такое мнение высказал экс-глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж.