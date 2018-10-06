Регламентный комитет ВР назначил дату рассмотрения представления Луценко на Вилкула и Колесникова

По словам спикера парламента, одним из ключевых вопросов на следующей пленарной неделе будет лишение неприкосновенности двух народных депутатов из "Опоблока".

Комитет по вопросам Регламента и организации работы Верховной Рады Украины в понедельник, 8 октября, рассмотрит представление генерального прокурора Юрия Луценко о лишении депутатской неприкосновенности депутатов из "Оппозиционного блока" Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова.

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Об этом говорится в сообщении пресс-службы Аппарата Верховной Рады Украины.

Отмечается, что после этого эти вопросы могут быть проголосованы в сессионном зале.

Как сообщал УНИАН, Луценко надеется, что Верховная Рада рассмотрит представление о снятии неприкосновенности с Вилкула и Колесникова 16 октября.

По данным прокуратуры, бывший председатель Днепропетровской ОГА Вилкул в течение 2011-2012 годов издал распоряжение о незаконном изменении целевого назначения земельных участков общей площадью более 66 га.

Колесников, по данным прокуратуры, совершил на посту главы Агентства государственного имущества Украины "определенные действия", вследствие чего стало возможным отчуждение объектов недвижимости - производственного и лабораторно-бытового корпуса ГП «Научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт трубной промышленности имени Я.Осадки» в Днепре общей площадью почти 7 тысяч квадратных метров.