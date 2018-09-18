Луценко внес в Раду представление на снятие неприкосновенности с депутатов Вилкула, Дунаева и Колесникова (видео)

Регламентный комитет ВР должен рассмотреть эти представления, после чего они должны быть вынесены на голосование в сессионный зал парламента вместе с четвертым представлением на депутата Александра Пономарева, которое комитет уже рассмотрел.

Генеральный прокурор Юрий Луценко просит Верховную Раду предоставить разрешение на привлечение к уголовной ответственности народных депутатов Александра Вилкула, Сергея Дунаева, Дмитрия Колесникова.

Соответствующие скан-копии представлений обнародовала в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"Как и обещал Генеральный прокурор, с началом нового сезона в парламент повторно поданы представления на трех народных депутатов – А.Вилкула, С.Дунаева и Д.Колесникова.

Регламентный комитет ВР должен рассмотреть эти представления, после этого они должны быть вынесены на голосование в сессионный зал парламента вместе с четвертым представлением на нардепа А.Пономарева, которое уже было рассмотрено в комитете", - отметила она.

Как сообщал УНИАН, ранее ГПУ подала в парламент представление о снятии неприкосновенности с Дунаева, Пономарева, Вилкула и Колесникова.

По данным Генпрокуратуры, Дунаев, будучи народным депутатом, внес заведомо недостоверные сведения в электронную декларацию. Прокуратура усматривает в действиях народного депутата основания для сообщения о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины (декларирование недостоверной информации).

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Пономареву инкриминируют совершение правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 171 УК, за препятствование работе журналистов в кулуарах Верховной Рады.

Колесников, по данным прокуратуры, будучи главой Агентства государственного имущества Украины, совершил определенные действия, в результате чего стало возможным отчуждение объектов недвижимости - производственного и лабораторно-бытового корпуса ГП «Научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт трубной промышленности имени Я. Осады» в Днепре общей площадью почти 7 тыс. кв. метров.

Согласно информации прокуратуры, бывший председатель Днепропетровской ОГА Вилкул в течение 2011-2012 годов издал распоряжение о незаконном изменении целевого назначения земельных участков общей площадью более 66 га.

15 сентября Луценко заявил, что повторно направит в Верховную Раду представление о снятии депутатской неприкосновенности с Пономарева, Вилкула, Колесникова и Дунаева.

Он отметил, что по представлению на Пономарева Регламентный комитет ВР дал негативное заключение, а по другим трем депутатам - вернул в Генпрокуратуру.