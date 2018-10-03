Сытник заявил, что рекламу с ним в метро заказал один из руководителей «БПП»
Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заявил, что рекламу с ним в столичном метро заказал заместитель председателя фракции «Блок Петра Порошенко» Сергей Березенко.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Сытник сказал на брифинге.
Он отметил, что к такому заключению в НАБУ пришли после предварительного анализа этой ситуации.
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Как сообщал УНИАН, на днях на ситилайтах в столичном метро появились фото Сытника с анонсом заседания Комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, которое состоялось сегодня, 3 октября. На рекламном плакате было написано: «Я разоблачу топ-коррупционеров».
В НАБУ заявили, что не имеют отношения к размещению этой рекламы.