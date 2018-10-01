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В метро Киева появилась реклама с директором НАБУ Сытником (фото)

10:40, 01 октября 2018
Политика
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Сытник обещает разоблачить топ-коррупционеров / фото facebook.com/bogdan.aminov

В метро Киева разместили рекламу с обещанием директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника разоблачить ТОП-коррупционеров.

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Об этом сообщил на своей странице в Facebook журналист Богдан Анимов. Реклама с Сытником в столичной подземке анонсирует заседание профильного комитета Рады 3 октября.

"Я разоблачу ТОП-коррупционеров" - такую надпись разместили под изображением директора НАБУ.

Как сообщал УНИАН, комитет Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции вызывает директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника на свое заседание на 3 октября.

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Теги: #НАБУ#Сытник#реклама