Глава УПЦ МП "загремел" в базу Миротворца (фото)
11:03, 26 сентября 2018Политика
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В базу "Миротворца" угодил еще ряд архиепископов из-за категорического отказа поддержать автокефалию в Украине.
Онуфрий вслед за владыкой Павлом попал в базу "Миротворца" / фото УНИАН
Глава УПЦ Московского патриархата митрополит Онуфрий попал в базу "Миротворца".
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Об этом свидетельствует обнародованная на сайте информация. Его назвали агентом влияния РПЦ в Украине и противником создания независимой поместной церкви.
Кроме митрополита Онуфрия, в базу "Миротворца" угодил еще ряд архиепископов из-за категорического отказа поддержать автокефалию в Украине.
Ранее наместник Киево-Печерской Лавры митрополит Павел попал в раздел "чистилище" на украинском сайте "Миротворец".
Напомним, 3 сентября Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат принял решение предоставить государствам право на создание поместной церкви без учета позиции Москвы.
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