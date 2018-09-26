Глава УПЦ МП "загремел" в базу Миротворца (фото)

В базу "Миротворца" угодил еще ряд архиепископов из-за категорического отказа поддержать автокефалию в Украине.

Глава УПЦ Московского патриархата митрополит Онуфрий попал в базу "Миротворца".

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Об этом свидетельствует обнародованная на сайте информация. Его назвали агентом влияния РПЦ в Украине и противником создания независимой поместной церкви.

Кроме митрополита Онуфрия, в базу "Миротворца" угодил еще ряд архиепископов из-за категорического отказа поддержать автокефалию в Украине.

Ранее наместник Киево-Печерской Лавры митрополит Павел попал в раздел "чистилище" на украинском сайте "Миротворец".

Напомним, 3 сентября Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат принял решение предоставить государствам право на создание поместной церкви без учета позиции Москвы.