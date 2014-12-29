Янукович, Порошенко и Яценюк возглавили рейтинг "Разочарование года" - опрос
Беглый экс-президент Украины Виктор Янукович с результатом в 32% снова возглавил рейтинг политиков, наиболее разочаровавших украинцев в 2014 году, свидетельствуют данные опроса "Демократических инициатив" и Центра Разумкова.
На втором месте – действующий президент Петр Порошенко – 17%, на третьем – премьер-министр Арсений Яценюк (9%).
Януковича признавали главным разочарованием года в 2013 году (35%), а 2012 году (16%) и в 2011 году (32%), сообщает ZN.ua.
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Яценюк уже появлялся на верхних строчках антирейтинга. В 2013 году он разделил второе-третье место с Виталием Кличко (по 10%).
Исследование было проведено Фондом "Демократические инициативы имени Илька Кучерива" и социологической службой Центра Разумкова с 19 по 24 декабря 2014 года. Опрошено 2008 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением АР Крым. Теоретическая погрешность выборки - 2,3%.