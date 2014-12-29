Пресс-конференция Петра Порошенко. Прямая трансляция

14:05, 29 декабря 2014
Политика
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В понедельник, 29 декабря, в 14:00 Президент Украины Петр Порошенко в прямом эфире даст пресс-конференцию.

В прямом эфире конференцию показывает телеканал «Перший Національний». 

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