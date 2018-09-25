ГПУ приостановила сбор данных с телефона Седлецкой по требованию ЕСПЧ

Также Генпрокуратура приостановила получение информации с телефона журналистки Кристины Бердинских.

Генеральная прокуратура Украины приостановила процедуру получения информации с телефона главного редактора программы «Схемы» Натальи Седлецкой, принимая во внимание принятую Европейским судом по правам человека временную меру, которой украинские органы власти обязали воздержаться от доступа к любым данным с телефона журналистки.

Об этом спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко сообщил в Facebook.

Он сообщил, что уполномоченный по делам Европейского суда по правам человека передал ГПУ письмо, в котором сообщено о применении по делу «Седлецкая против Украины» временной меры в интересах сторон и для осуществления надлежащего производства по делу.

"Согласно указанному письму, с 18 сентября 2018 года органы государственной власти Украины обязаны воздержаться от доступа к любым сведениям, указанным в решении Печерского районного суда города Киева от 27 августа 2018 года в отношении Седлецкой Н.Ю.", - говорится в сообщении.

"Учитывая то, что эта мера применена Европейским судом по правам человека на период с 18 сентября по 18 октября 2018 года, Генеральной прокуратурой Украины остановлена процедура получения информации о геолокации мобильного телефона, принадлежащего Седлецкой Н.Ю. Кроме того, аналогичные меры приняты и относительно получения такой информации в отношении (журналистки издания «Новое время») Бердинских К.", - сообщил Лысенко.

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При этом отмечается, что данное решение ЕСПЧ не является окончательным по делу «Седлецкая против Украины» и вынесено в порядке статьи 39 Регламента суда.

"Генеральной прокуратурой Украины будет предоставляться исчерпывающая информация, необходимая суду для принятия объективного решения по указанному выше делу", - заверил Лысенко.

Как сообщал УНИАН, в начале сентября стало известно, что Печерский райсуд Киева разрешил Генпрокуратуре доступ к СМС и ММС-сообщениям, входящим/исходящим соединениям и геолокации мобильного телефона главного редактора программы расследований "Схемы" (проект Радио Свобода) Седлецкой за период с 19 июля 2016 года по 16 ноября 2017 года. Доступ был предоставлен в связи с расследованием дела о возможном разглашении государственной тайны - данных досудебного следствия директором НАБУ Артемом Сытником.

5 сентября 2018 года журналистка издания «Новое время» Кристина Бердинских в Facebook также сообщила, что суд предоставил ГПУ разрешение проверить данные с ее телефона за 1,5 года. По ее словам, решение суда о снятии информации с ее телефона аналогичное решению в отношении Седлецкой.

18 сентября Апелляционный суд Киева частично удовлетворил жалобу Седлецкой на решение Печерского суда. Суд разрешил Генпрокуратуре получить доступ к меньшему объему данных с телефона Седлецкой, но за тот же период, относительно информации о местонахождении телефона журналистки на улицах вблизи здания НАБУ по адресу: ул. Василия Сурикова, 3.

18 сентября ЕСПЧ обязал власти Украины воздержаться от доступа к любым данным с телефона Седлецкой.