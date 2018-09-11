Луценко: от "Киевстара" требуется только дата, когда Седлецкая приходила в здание НАБУ (документ)

Юрий Луценко пообещал, что как только получит ответы от "Киевстара", будет готов предоставить всю информацию самим журналистам либо их адвокатам.

Генпрокурор Юрий Луценко объяснил, какие данные запросило его ведомство у оператора «Киевстар» насчет журналистов- фигурантов дела о возможном разглашении данных досудебного следствия директором НАБУ Артемом Сытником.

Об этом Луценко заявил в интервью изданию Цензор.Нет.

«Я показываю вам официальный документ – следователи хотят получить только дату, когда эти журналисты (на протяжении этих 17 месяцев) были конкретно в "соте" мобильной вышки на территории НАБУ», – заявил генпрокурор.

«Тут все просто: если три упомянутых человека были в этой "соте", например, 28 мая 2017 года, и в это же время там были господа Сытник и Углава, то понятно, что именно в это время у них, скорее всего, и происходило общение. Таким образом, получаем месяц май и можем делать квалификацию», – объяснил Луценко.

Он пообещал, что как только получит ответы от "Киевстара", будет готов предоставить всю информацию самим журналистам либо их адвокатам. «Дабы они убедились, что мы получили ответ только о времени их нахождения в конкретной "соте"», – добавил генпрокурор.

Как сообщал УНИАН, Печерский райсуд Киева разрешил Генеральной прокуратуре Украины доступ к СМС и ММС-сообщениям, входящим/исходящим соединениям и геолокациям мобильного телефона главного редактора программы расследований «Схемы» (проект Радио Свобода) Седлецкой на период с 19 июля 2016 года по 16 ноября 2017 года. Доступ был предоставлен в связи с расследованием дела о возможном разглашении государственной тайны - данных досудебного следствия директором Национального антикоррупционного бюро Украины Артемом Сытником.

Читайте такжеНАБУ опровергло информацию об изъятии всех серверов «Киевстар»

В декабре 2017 года Седлецкую вызвали на многочасовой допрос в Генпрокуратуру по делу в отношении руководителя НАБУ. На допросе она сослалась на прямую норму Уголовного процессуального кодекса, согласно которой журналистов не могут допрашивать в качестве свидетелей относительно сведений, которые содержат конфиденциальную информацию профессионального характера, предоставленную при условии неразглашения авторства или источника информации.

5 сентября 2018 года журналистка издания «Новое время» Христина Бердинских написала на своей странице в Facebook: «Только что узнала, что на меня также есть определение суда, которое разрешает ГПУ проверить мой телефон за 1,5 года».

По ее словам, решение суда относительно информации с ее телефона - аналогично тому, которое есть в отношении Седлецкой.