Геращенко надеется, что до Нового года будет распределен весь гуманитарный груз, направленный на Донбасс



Как передает корреспондент УНИАН, об этом Геращенко сказала на брифинге.

Она напомнила, что в четверг в Донецкую и Луганскую области выехали 26 фур с 326 тоннами гуманитарной помощи.

“Вчера удалось доставить первую очередь гуманитарного груза, в том числе на территории, подконтрольные боевикам”, - сказала Геращенко.

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Она подчеркнула, что это адресная помощь медицинским и детским учреждениям, а также для нуждающихся в ней людей.

Вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко подчеркнул, что ситуация на территории, которая находится под контролем боевиков, - “очень сложная”.

Он также отметил, что каждый месяц на эти территории поставляется электроэнергия и газ, за которые “нет оплаты”. “И это поставлено на более 1 млрд дол”, - прибавил Зубко.