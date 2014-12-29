Геращенко надеется, что до Нового года будет распределен весь гуманитарный груз, направленный на Донбасс
Народный депутат Украины Ирина Геращенко (фракция “Блок Петра Порошенко”) надеется, что до Нового года будет распределен весь гуманитарный груз, который направлен в Донецкую и Луганскую области.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Геращенко сказала на брифинге.
Она напомнила, что в четверг в Донецкую и Луганскую области выехали 26 фур с 326 тоннами гуманитарной помощи.
“Вчера удалось доставить первую очередь гуманитарного груза, в том числе на территории, подконтрольные боевикам”, - сказала Геращенко.
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Она подчеркнула, что это адресная помощь медицинским и детским учреждениям, а также для нуждающихся в ней людей.
Вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко подчеркнул, что ситуация на территории, которая находится под контролем боевиков, - “очень сложная”.
Он также отметил, что каждый месяц на эти территории поставляется электроэнергия и газ, за которые “нет оплаты”. “И это поставлено на более 1 млрд дол”, - прибавил Зубко.