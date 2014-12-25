Теракты в Харькове и Одессе рассчитаны на обострение ситуации в стране - МВД

Взрывы в Харькове и Одессе рассчитаны на обострение ситуации в стране.

Об этом заявил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк, сообщили УНИАН в пресс-службе.

«Харьков и Одесса стали в последнее время именно теми городами, которые на сегодняшний день используются террористами для напряжения ситуации», - сказал Шкиряк. Он подчеркнул, что это обусловлено не только элементарной составляющей деструктивной для нашей страны деятельности ", но и их географическим расположением.

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Как сообщалось, в последние несколько месяцев в Харькове и Одессе прогремели ряд взрывов, которые правоохранители уже классифицировали по статье "террористический акт". Большинство атак были направлены на военные объекты и волонтерские центры помощи украинской армии.

Кроме того, вчера, 24 декабря, произошел взрыв на железнодорожных путях в районе станции Одесса-Застава-1 Одесской железной дороги. Милиция квалифицировала взрыв как теракт.

В Харькове в ночь на 25 декабря возле мебельного салона по ул. Рымарской произошел взрыв.