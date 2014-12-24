Появились фотографии с места взрыва на железной дороге в Одессе

Появились фотографии с места взрыва на железнодорожных путях в Одессе.

Как сообщал УНИАН, на железнодорожных путях во время прохождения поезда произошел взрыв.

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«Схождения поезда с путей не произошло. В результате взрыва разорвало шпалу и рельсу. Пострадавших нет. По предварительным данным, неизвестные заложили на путях взрывное устройство», - сообщили в пресс-службе управления МВД.

На месте взрыва образовалась воронка глубиной около 1 метра. Сейчас на месте происшествия работает оперативно-следственная группа и эксперты.