Появились фотографии с места взрыва на железной дороге в Одессе
17:20, 24 декабря 2014Общество
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Напомним, в результате взрыва на железной дороге разорвало шпалу и рельсу.
Рабочие стоят возле поврежденного участка железной дороги / Фото УНИАН
Появились фотографии с места взрыва на железнодорожных путях в Одессе.
Как сообщал УНИАН, на железнодорожных путях во время прохождения поезда произошел взрыв.
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«Схождения поезда с путей не произошло. В результате взрыва разорвало шпалу и рельсу. Пострадавших нет. По предварительным данным, неизвестные заложили на путях взрывное устройство», - сообщили в пресс-службе управления МВД.
На месте взрыва образовалась воронка глубиной около 1 метра. Сейчас на месте происшествия работает оперативно-следственная группа и эксперты.
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