Украине Захарченко нужен был живым, за него заплатили бы миллионы - Тука

Чиновник объяснил, почему Россия "убрала" Захарченко, а Плотницкого оставила в живых.

Убийство главаря "ДНР" Александра Захарченко не выгодно Украине, потому что он очень много знал об агрессии России, и за него живого Киев заплатил бы большие деньги, если бы была возможность.

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Об этом в интервью "Фактам" рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

"Понятно, что многие боятся эскалации конфликта. С моей точки зрения, необоснованно. Вспомните, какими звуковыми сопровождением отправляли в последний путь любителя покататься на лифтах Моторолу (российский наемник Арсен Павлов убит в октябре 2016 года в лифте дома в Донецке. - ред.). Тогда Захарченко обещал и Киев взять, и даже отправиться в поход на Лондон. Результат известен. Так что никакой эскалации не предвижу", – сказал он.

Он предпочел, чтобы смерть Захарченко была инсценировкой СБУ, как в случае с журналистом Аркадием Бабченко, который оказался жив после сообщений о его смерти, так как главарь боевиков был бы ценным свидетелем для Украины в деле о российской агрессии.

"Уверен, если бы была возможность, Украина заплатила бы не один миллион долларов, чтобы получить Захара живым и здоровым. Он очень много знал", – подчеркнул чиновник.

Кроме того, замминистра объяснил, почему Россия "убрала" Захарченко, а другого одиозного уже экс-главаря "ЛНР" Игоря Плотницкого, который сидит в Москве, оставила живым.

"Ни Захарченко, ни Плотницкий - не игроки с большой буквы. Их потеря для реальных игроков незаметна. Есть Захарченко, нет его - это ни на что не влияет. Плотницкий и Захарченко являлись фигурами разного калибра. Если Плотницкий был пластилиновым, то Захарченко время от времени показывал зубы. Как вариант, он мог закусить удила и отказаться от сценария, какой был предложен Плотницкому. Тогда решили действовать иным образом. А заодно намекнуть остальным: неприкасаемых нет, никакая охрана никого никогда не спасала", – добавил Тука.

Как сообщал УНИАН, вечером 31 августа в Донецке в одном из кафе прогремел мощный взрыв, в результате которого был убит главарь "ДНР" Александр Захарченко. Как сообщали подконтрольные боевикам СМИ, всего от взрыва пострадали 11 человек, кроме Захарченко погиб также личный телохранитель главаря боевиков – 44 летний житель Донецка Вячеслав Доценко (позывной "Славян").