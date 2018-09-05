Убийство Захарченко: в "ДНР" ищут двух мужчин, находившихся в кафе "Сепар" (фото)
В "ДНР" объявили о розыске двух мужчин, якобы находившихся в донецком ресторане "Сепар" в день убийства главаря террористов Александра Захарченко.
Читайте такжеЗахарченко убил Чебурашка: СМИ узнали новые подробности ликвидации главаря "ДНР"
"Правоохранители" опубликовали фотографии разыскиваемых. "31 августа 2018 года в кафе находились граждане, фотографии которых в данный момент вы видите на экране. Просьба указанным лицам и гражданам, располагающим какой-либо информацией о местонахождении указанных лиц, а также о произошедшем, незамедлительно обратиться в ближайший отдел полиции либо позвонить", - говорится в сообщении на сайте боевиков.
Как сообщал УНИАН, Захарченко был убит 31 августа в результате взрыва в ресторане «Сепар» в центре Донецка.
Боевики на временно оккупированной территории Донецкой области заявили об «украинском следе» в деле об убийстве главаря «ДНР» и задержали 14 человек.
В СБУ предположили, что его смерть могла стать результатом внутренних криминальных конфликтов в среде боевиков, прежде всего, связанных с распределением бизнеса. Кроме того, в СБУ не исключали причастности к убийству главаря боевиков российских спецслужб, для которых достаточно одиозная фигура Захарченко могла стать ненужной и начала мешать.
В МИД РФ в убийстве Захарченко обвинили Украину.